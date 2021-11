Ciclismo, Peter Sagan: “La TotalEnergies sta costruendo una squadra attorno a me"

03-11-2021 15:25

Una sorpresa per molti ma non per tutti la scelta fatta da Peter Sagan di lasciare il WorldTour ed unirsi al team TotalEnergies in vista della prossima stagione.

Il ciclista slovacco, non è assolutamente distratto dalle discussioni sulla sua scelta. “Quando sono entrato alla Bora-Hansgrohe nel 2016 la gente diceva anche che si trattava di una piccola squadra – il suo commento a Cyclingnews – Nel giro di pochi anni, invece, ha acquisito l’importanza che conoscete. Non mi interessa che TotalEnergies non sia attualmente nel WorldTour, dal mio punto di vista voglio aiutarli a crescere”.

Inoltre un fattore che lo ha portato a prendere questa decisione e a sposare questa nuova avventura, è stato anche l’entusiasmo del manager Jean-René Bernaudeau. “Ci sono state diverse squadre che hanno mostrato interesse nei miei confronti, ma la compagine di Bernaudeau ha mostrato il massimo rispetto per me. Mi volevano davvero e lo hanno mostrato tutto il tempo. Hanno risposto a tutte le nostre domande immediatamente. Stanno costruendo una squadra intorno a me ed è questo che mi ha attratto del progetto sopra ogni altra cosa”.

