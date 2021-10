Ciclismo, Pogacar: "Sogno di essere campione del mondo e il Giro"

Ospite al Festival dello sport, Pogacar ha rivelato il suo sogno più grande: “La maglia di campione del mondo. È la più bella che c’è. La maglia di campione del mondo piace a tutti. Mi piace l’idea di indossarla, ma credo che vincerla sia una delle cose più difficili. Penso che parteciperò più volte ai mondiali e proverò a vincerla. Sono orgoglioso di essere sloveno, mi piace rappresentare la mia nazionale. Alle Olimpiadi ero molto motivato, soprattutto per questo. Adoro far parte della nazionale: non siamo assieme se non in quella occasione, ma quando ci ritroviamo è bellissimo”.

Dopo aver vinto due Tour de France all’età di appena 23 anni, Pogacar ha nel mirino anche il Giro d’Italia: “La maglia rosa è un’altra delle maglie bellissime del ciclismo. Non so quando lo correrò, dovreste chiederlo a Mauro Gianetti, il mio direttore sportivo, ma credo che in futuro sarò alla partenza. È una corsa che mi piace tantissimo, ogni tanto sconfina in Slovenia. Mi piace, adesso si vede anche in tv e la gente si entusiasma”.

Pogacar è comunque già nella storia del ciclismo grazie ai due trionfi consecutivi al Tour de France nel 2020 e nel 2021: “È speciale per me perché è la prima corsa a cui mi sono appassionato quando ho cominciato a correre, visto che sulla tv slovena si vedeva solo quello. È un sogno”.

OMNISPORT | 10-10-2021 18:17