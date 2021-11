Ciclismo, Pozzato ricoverato: "Sono stato un co...", le condizioni

06-11-2021 08:33

L’ex campione di ciclismo Filippo Pozzato è ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, reparto di pneumologia. Pippo ha il covid da un paio di settimane e le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni tanto da consigliare il ricovero e il ricorso alla ventilazione assistita. La sua vicenda fa riflettere e sta scatenando la solita ridda di commenti e polemiche. Il vincitore della Sanremo 2006 non era vaccinato.

Pozzato ricoverato per covid: “Ho rimandato il vaccino”

Filippo Pozzato, per tutti Pippo, dal suo letto di ospedale, attaccato all’ossigeno, con la maschera del respiratore all’occorrenza, si è confessato alla Gazzetta dello Sport ammettendo di aver minimizzato i rischi della malattia basandosi sulla salute e sulla forza del suo fisico tanto da rimandare continuamente il vaccino.

“L’appuntamento era per il 25 ottobre. Perché non mi ero vaccinato prima? Perché mi sono sempre sentito forte, sono stato in mezzo a gente che aveva fatto il Covid e non mi era mai successo niente, e perché ero sempre a tutta con le corse, e avevo deciso di farlo dopo. Sono stato un cogl…., e mi sono preso una bella batosta”.

Pozzato in carriera ha vinto la Milano-Sanremo 2006, due tappe al Tour de France e una al Giro d’Italia di cui ha vestito anche la maglia rosa ed è stato campione italiano. Una volta appesa la bici al chiodo è diventato organizzatore di corse restando quindi nel mondo del ciclismo.

Pozzato ha il covid, come sta l’ex campione di ciclismo

Sempre nella breve intervista concessa alla Gazzetta l’ex campione italiano di ciclismo, ha raccontato nei minimi dettagli l’evoluzione della sua vicenda, da quando ha contratto il covid, ai giorni di cure a casa che non hanno dato gli esiti sperati, fino al ricovero. “Poz” ha detto di aver cominciato a stare male il 23 ottobre con febbre sempre più crescente fino a oltre 39. Poi una settimana la febbre è scesa ma la sua respirazione è peggiorata, fino a un livello di saturazione di 83 tanto da costringerlo dapprima al ricorso all’ossigeno e poi al ricovero a inizio settimana. Ora le sue condizioni sono queste:

“Ho una polmonite forte. Senti chi dice che il Covid sembra una cazz…, ma quando lo prendi capisci che non lo è per niente. Io sono sempre stato sano, non mi sono mai preso nulla, ma il Covid mi ha buttato a terra. Sono attaccato all’ossigeno per farmi aprire i bronchi, ma se peggioro mi mettono la maschera. Mi sono portato tre libri, leggo, dormo, guardo la televisione. Per fortuna ho due ragazzi del mio team che sanno tutto e mi sostituiscono”

Pozzato in ospedale, tanti messaggi e polemiche

Inutile quasi dire che la notizia del ricovero per covid di Pozzato e la sua ammissione di rimandare il vaccino, oltre ai tanti messaggi di sostegno e auguri per una pronta guarigione al campione di ciclismo, hanno sollevato il classico vespaio rinfocolando, semmai ce ne fosse bisogno, le polemiche tra vax e no vax in rete. “Lo ha detto lui stesso, è stato un cogl… a non vaccinarsi” scrive qualcuno, un altro: “i no vax quando prendono il covid rinsaviscono, sempre se sopravvivono…almeno questo”, e ancora “ha detto che si sentiva forte…in quella frase c’è tutto il suo errore e di chi come lui non si vaccina”.

