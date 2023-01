Ciclismo – Pozzovivo, AAA contratto cercasi: “Posso ancora dare molto”

03-01-2023 17:45

“Al momento non ho ancora nulla in mano, niente di niente, speriamo possa muoversi qualcosa nelle prossime settimane perché ho voglia di rimettermi in gioco e penso di poter dare tanto a questo sport”. Con queste parole in un’intervista a OAsport, il ciclista azzurro Domenico Pozzovivo apre al 2023, anno in cui potrebbe andare in scena la sua 19esima stagione da professionista.

“Si sta andando nella direzione dei giovani nel senso che oggi saltando la categoria under 23 si fa più in fretta a promuoverli, già a 30 anni è più faticoso trovare una squadra ed un progetto a medio lungo termine, figuriamoci alla mia età, certo io non avrei mai immaginato di poter essere ancora qui a 40 anni a voler fare sacrifici e mettermi in discussione”.

“Ormai siamo al cospetto di un ciclismo in cui contano tanto i punti – prosegue il corridore – ma io ho dimostrato nel 2022 di saperne conquistare ancora abbastanza, posso garantire continuità in gare di World Tour e poi con la mia esperienza posso aiutare i più giovani”.