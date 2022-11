Ciclismo, Remco Evenepoel scioglie le riserve sul Giro d'Italia

30-11-2022 13:10

Remco Evenepoel ci sarà al Giro d’Italia 2023. La notizia era nell’aria ma il Campione del Mondo ha annunciato la sua presenza alla corsa in rosa, in programma dal 6 al 28 maggio 2023.

Lo stesso belga ha dato la conferma attraverso un video condiviso sui suoi canali social. Per Evenepoel si tratterà della seconda partecipazione al Giro italiano dopo il ritiro nel 2011.

Per la prima volta, in 11 anni, prenderà parte alla competizione il campione del Mondo in carica, l’ultimo era stato Cavendish. Il 22enne della Quick-Step mette probverà così a lasciare il segno anche in Italia e nel Giro.

“Sono in Italia in questo momento e sto facendo le ricognizioni – spiega Remco – Farò il Giro 2023 e non vedo l’ora. Sarà una edizione speciale per me visto che indosso la maglia iridata. Spero di vedervi presto qui in Italia e che siate al mio fianco e del team perché vogliamo fare bene e non vediamo l’ora di esserci”.