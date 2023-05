Ciclismo, si ritira Van Avermaet

Il 37enne chiude con l'oro olimpico e la Parigi-Roubaix, ma senza l'amato Fiandre: "Orgoglioso di quanto ho dato in carriera".

03-05-2023 17:31

Greg Van Avermaet, 37enne della Ag2r Citroën, ha ufficializzato l’addio al ciclismo, la sua carriera lunga 18 anni si concluderà a fine stagione.

Se è mancata la ciliegina del Giro delle Fiandre (due volte secondo, due volte terzo e nove top-10 in sedici partenze), i successi non sono però stati rari: 41 vittorie da professionista, con il prestigioso oro a Rio nel 2026, nella prova in linea che voltò le spalle a Vincenzo Nibali, e la Parigi-Roubaix dell’anno successivo; saranno il Giro di Svizzera, o il Giro del Delfinato, a decidere la sua eventuale convocazione per il Tour de France. Dopo la stagione delle ‘Classiche’ e un meritato riposo, il suo calendario riprenderà con Tour du Finistère, Boucles de l’Aulne e Quattro Giorni di Dunkerque.

Queste le sue dichiarazioni: “Una grande avventura sta finendo, sono un po’ triste; è stata una decisione difficile da prendere, ma quando guardo guardo alle spalle sono estremamente orgoglioso dei miei risultati. Ho dato il meglio di me ogni giorno, semplicemente per non avere rimpianti. Non solo mi sono goduto le vittorie, ma anche il percorso che le ha portate: ringrazio tcoloro che hanno creduto in me e mi hanno aiutato nel corso della carriera. Sono grato ai miei fan che mi hanno sempre sostenuto, anche nei momenti difficili. Darò una nuova direzione alla vita, ringrazio la Ag2r Citroen per lo spirito di squadra di questo triennio”.