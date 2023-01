Ciclismo, svelato il 2023 di Van der Poel

11-01-2023 21:12

La stagione dei cross, condizionata da problemi alla schiena e da un rivale ingiocabile come Wout Van Aert, volge al termine, anche se l’obiettivo maggiore è ancora nel mirino; dal Mondiale di Hoogerheide, in programma il 5 febbraio, sarà una sorta di discesa verso le prove su strada e Mathieu Van der Poel non farà eccezione.

L’alfiere della Alpecin-Deceuninck, secondo le indiscrezioni di WielerFlits, sarà al via della Strade Bianche (4 marzo), per proseguire poi l’avventura italiana alla Tirreno-Adriatico e alla Milano-Sanremo, che un anno fa fu conclusa al 3^ posto; le altre Monumento della primavera oggetto di interesse saranno il Giro della Fiandre e la Parigi-Roubaix; assente al Giro d’Italia, Van der Poel correrà prima il Giro di Svizzera e poi il Tour de France.