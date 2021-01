Ciclismo, Verbrugghe: "La riabilitazione di Froome sta andando bene"

All’età di 35 anni, Chris Froome ricomincia una nuova vita.

Dopo tantissime annate tra Team Sky e INEOS, il britannico ha deciso di cambiare aria trasferendosi alla Israel Start-Up Nation. Una nuova avventura che vede soddisfatto l’ex ct della Nazionale belga e ora direttore sportivo della Israel Rik Verbrugghe. Queste le sue parole ai microfoni di Het Nieuwsblad: “La sua riabilitazione sta andando molto bene. Ora può di nuovo sviluppare tanta forza nella gamba destra quanta in quella sinistra. Farebbe meglio a rimanere lì in California per un altro mese e poi tornare a febbraio per la Vuelta a Andalucia, la Volta ao Algarve o l’UAE Tour. Non siamo ancora sicuri di dove inizierà la stagione“

“Il Froome della Vuelta a España non è il Froome di oggi. A causa del lockdown a Montecarlo nel marzo dello scorso anno e della distanza con la Ineos, la sua riabilitazione non è stata perfetta. Se potrà vincere il Tour per la quinta volta? La cosa più importante è che torni al vecchio livello, quello capace di vincere il Tour. Nel frattempo ci sono tanti ragazzi che stanno emergendo, sarà una cosa molto difficile battere giovani come Pogacar, Bernal e, presto, Evenepoel”.

“Ho scoperto un ragazzo di 35 anni molto amichevole e rispettoso, che è molto felice e motivato. Ha un’altra possibilità con una squadra immersa in un’atmosfera familiare, lontano dalla macchina che erano Ineos e Sky”.

OMNISPORT | 07-01-2021 10:05