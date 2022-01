Ciclocross, dopo van der Poel anche van aert rinuncia ai Mondiali

05-01-2022 20:30

Dopo il forfait di Mathieu van der Poel, Wout van Aert poteva essere il grande favorito per il mondiale di ciclocross di Fayetteville e invece, seguendo a ruota la decisione del rivale, anche il belga ha scelto di disertare la gara iridata.

È stato lo stesso corridore della Jumbo-Visma a darne l’annuncio dopo la vittoria ottenuta oggi nella natia Herentals.

“Non andrò ai Mondiali di ciclocross. É un peccato ma è una decisione inevitabile in funzione della campagna primaverile” ha dichiarato van Aert.

“La stagione sarebbe più lunga di tre settimane e mentalmente ti consuma energie perché vuoi prepararti per il Mondiale specificatamente. Poi c’è il jetlag. Ti porta via quattro settimane di preparazione per le classiche di primavera che è quello a cui puntiamo. Speriamo che paghi” ha spiegato il vincitore dell’Amstel Gold Race 2021.

A questo punto, favorito d’obbligo per la maglia arcobaleno diventa inevitabilmente Tom Pidcock, già campione del mondo nella disciplina da juniores e U23.

OMNISPORT