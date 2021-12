Ciclocross, l’ambizione di Pidcock: “Battere van Aert e MVDP è il grande obiettivo della stagione”

18-12-2021 11:47

Tom Pidcock è un ragazzo pieno d’ambizione e non ha problemi a nasconderlo. Ne è la testimonianza l’intervista rilasciata a Het Nieuwsblad, testata alla quale il giovane britannico ha confidato di voler provare a gareggiare alla pari con i due maggiori assi del cross: Wout van Aert e Mathieu van der Poel.

“Non vedo l’ora che arrivino le gare contro Wout e Mathieu. Negli ultimi anni sono stati migliori di me, ma non è un segreto che quest’anno voglio raggiungere il loro livello” ha dichiarato Pidcock.

“Al momento Wout è a un livello più alto, ma era anche prevedibile. Il mio picco è previsto solo intorno ai Mondiali. Tuttavia, nelle gare contro Wout e Mathieu non voglio arrivare sempre terzo. Batterli è il grande obiettivo di questa stagione di ciclocross. Il ciclocross è per me la più difficile delle tre discipline, ma credo di poter diventare forte quanto loro” ha proseguito il campione olimpico della MTB, parso contento del suo attuale stato di forma.

“Al momento, il mio livello è migliore di quanto mi aspettassi. Prima della gara di Boom non avevo ancora corso con la bici da ciclocross, ma sono comunque arrivato settimo. Un anno fa sono arrivato 17° a Tabor al mio debutto stagionale. Incoraggiante anche il terzo posto in Val di Sole. La neve è un po’ come la sabbia per me; non sarà mai la mia superficie preferita” ha affermato Pidcock.

“Ci sono sicuramente possibilità per una prima vittoria a Namur, ma sono tanti quelli che domenica si contenderanno il primo posto” ha chiosato il classe 1999.

