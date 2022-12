CIO, Bach: "Russia e Bielorussia continueranno a essere sanzionate"

07-12-2022 23:12

Gli atleti russi e bielorussi non sono ancora sicuri di poter gareggiare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dopo che il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha dichiarato che le sanzioni sportive contro le due nazioni devono rimanere in vigore.

Le due nazioni sono state praticamente escluse dallo sport mondiale, sotto varie forme, fin dall’invasione russa dell’Ucraina a febbraio, ed entrambe sono state bandite dalle Paralimpiadi invernali di marzo.

Agli atleti è stato permesso di gareggiare sotto una bandiera neutrale, e Bach afferma di non volerli penalizzare a causa delle sanzioni contro le due nazioni. Tuttavia Bach ha sottolineato che le sanzioni non possono essere allentate a causa del continuo conflitto nell’Europa dell’Est.

“Le sanzioni contro lo Stato e il governo russo e bielorusso devono rimanere saldamente in vigore”, ha dichiarato durante la riunione del Comitato esecutivo del CIO a Losanna. “Queste sanzioni sono state imposte a causa della violazione della tregua olimpica, che significa anche una violazione della Carta Olimpica”.

Bach ha tuttavia ammesso che il CIO non desidera che agli atleti che rappresentano entrambe le nazioni venga impedito di gareggiare completamente in Francia.

“Non mi stancherò mai di ripetere, per chiarire ancora una volta, che la questione della partecipazione degli atleti è molto diversa dalla questione delle sanzioni per il loro governo”, ha aggiunto. “La posizione del Movimento Olimpico è sempre stata, è e rimane che gli atleti non possono essere puniti per gli atti del loro governo finché non vi contribuiscono o lo sostengono. Pertanto, la questione della partecipazione degli atleti è sempre stata una misura protettiva, e non una parte della sanzione, per salvaguardare l’integrità della competizione sportiva internazionale e per garantire la sicurezza degli atleti di questi due Paesi”.