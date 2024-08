Cio: "Non si cambiano le regole nel corso di una competizione"

Il portavoce Adams sulla polemica di genere nel pugilato: "Non e' una questione di bianco e nero"

“Penso che tutti sarebbero d’accordo: non si cambiano le regole durante una competizione. Tutti devono avere la certezza delle regole della competizione.” dichiara il portavoce del Cio, Mark Adams, “Non e’ una questione di bianco e nero” ha aggiunto in seguito alla vittoria della pugile algerina Imane Khelif che ha scatenato una furiosa polemica sulle norme di ammissibilita’ di genere. Sulla scelta di Carini afferma: “Ovviamente, non ci piace vedere nessun atleta infortunato, e speriamo che si riprenda completamente. Ne ha parlato nella conferenza stampa post-incontro, e ovviamente le auguriamo tutto il meglio.” ha concluso.