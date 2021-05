Cittadella, Venturato: "Il Venezia ha un netto vantaggio, cercheremo di ribaltare il risultato"

Tra poco più di 24 ore la Serie B conoscerà l’ultima delle tre squadre che salirà nel massimo campionato italiano. Venezia o Cittadella faranno compagnia e Empoli e Salernitana già promosse senza passare dai playoff.

Il Cittadella, nella finalissima di ritorno dei playoff di B, è chiamato a ribaltare il risultato dell’andata, che vede avanti il Venezia per un gol a zero. I granata hanno solo un’opportunità per coronare il sogno Serie A, vincere con due gol di scarto.

Sulla gara, come riferisce trivenetogoal.it, è questo il pensiero del tecnico Roberto Venturato, che ha parlato alla vigilia: “A Benevento facemmo una grande partita con l’atteggiamento giusto, domani sarà una partita difficile contro una squadra di grande valore. In questo momento il Venezia ha un netto vantaggio, ma cercheremo di ribaltare il risultato. Siamo partiti dall’oggettività, sapevamo che avremmo dovuto vincere una delle due partite. Non è una cosa semplice. Dal punto di vista fisico la squadra sta abbastanza bene, le motivazioni poi aiutano, ma credo che la condizione sia buona. Il risultato dell’andata dice che non siamo stati bravi ad attaccare gli spazi, secondo me sono stati bravi a vincere 1-0 una partita che poteva terminare 0-0. L’ideale sarebbe andare in vantaggio subito, ma credo che sarà una partita contro una squadra che ha capacità di lettura anche in situazioni come questa. Dobbiamo avere grande abilità a interpretare la partita”.

Anomalo orario per il match, fissato alle 21.30: “Questi sono orari da campionato spagnolo, esigenze televisive portano a fare queste scelte, ma giocare in un orario diverso mi andrebbe bene”.

Conclude con una nota sulla squadra: “Recuperiamo Benedetti, che viene via con noi”.

OMNISPORT | 26-05-2021 14:03