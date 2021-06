Clippers, Tyronn Lue esulta: "Abbiamo fatto qualcosa di importante"

Felicità e commozione l’hanno fatta da padrone nello spogliatoio dei Clippers dopo la vittoria in Gara 6 contro Utah.

Il successo sui Jazz che è valso il punto del 4-2 nella serie ha infatti permesso alla franchigia di Los Angeles di strappare il pass per le finali della Western Conference per la prima volta nella sua storia, un traguardo storico la cui importanza è stata sottolineata anche da coach Tyronn Lue nel dopo partita.

“Solo vedere i nostri tifosi e come sono rimasti fino alla fine ad esultare con gioia, è stato bellissimo. La squadra ha sempre avuto fame di successo e ora ha fatto davvero qualcosa di importante che va in questa direzione” ha affermato il tecnico campione NBA coi Cavs nel 2016.

“Guardo ai Clippers sempre in modo diverso. So che a Los Angeles ci sono i Lakers e che ci sono molti loro tifosi qui. Ma una volta che i Lakers sono stati eliminati – e quando non giochiamo contro di loro – allora tutti dovrebbero fare il tifo per i Clippers perché stiamo parlando della stessa città. In questo momento provo solo molta gioia, sono molto felice e orgoglioso dei nostri ragazzi” ha detto un emozionato Lue ai microfoni dei giornalisti.

