Colley, infortunio in Verona-Parma: sostituito nella ripresa

Un infortunio che dovrà essere valutato nei prossimi giorni quello capitato a Ebrima Colley nel match tra Verona e Parma , valido per la 22esima giornata di Serie A. Il giocatore di Juric è stato infatti sostituito nella ripresa della gara che ha chiuso il turno.

Schierato a sorpresa titolare al posto di Bessa, inizialmente in panchina, Colley ha subito una torsione innaturale del ginocchio sinistro, che ha portato il giovane gambiano a chiedere il cambio alla panchina. La paura è comunque durata pochi secondi, visto che il giocatore si è alzato subito dopo.

Nonostante non sia stata necessaria la barella, l’infortunio di Colley non è comunque da sottovalutare, vista la parte interessata: visibilmente dolorante, l’ex Atalanta ha lasciato il campo sostituito proprio da Bessa, che sembrava dover giocare titolare alla vigilia.

Classe 2000, Colley ha giocato la sua prima stagione da professionista con la maglia dell’Atalanta nella tribolata, causa covid che ha sconvolto il calcio, scorsa stagione: a settembre è stato ceduto in prestito al Verona, con il quale ha segnato il suo primo goal nel 2021, contro la Roma.

Colley non è uno degli imprescindibili di Juric, vista la presenza di giocatori come Zaccagni, out per la gara contro il Parma, ha comunque giocato quasi tutte le gare dell’annata 2020/2021, seppur quasi tutte da subentrante nel secondo tempo.

La sua crescita è comunque costante ed è un eventuale lungo stop non sarebbe certo una buona notizia per Juric: nei prossimi giorni la verità sul suo infortunio, con il tecnico degli scaligeri e l’allenatore gialloblù a tenere il fiato sospeso.

