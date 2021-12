Coloccini annuncia il ritiro: "Ho realizzato tutti i miei sogni"

29-12-2021 12:59

Fabricio Coloccini ha annunciato il ritiro. A 39 anni, il difensore argentino ha comunicato attraverso i suoi canali social la decisione di appendere gli scarpini al chiodo e non continuare a giocare nel 2022.

22 anni di carriera, 22 anni che Coloccini ha definito un ‘sogno’. Cresciuto nel settore giovanile dell’Argentinos Juniors, dopo gli esordi nelle fila del Boca Juniors, il classe 1982 – che spegnerà 40 candeline il prossimo 22 gennaio – ha vestito in carriera le maglie del Milan in Serie A; di Alaves, Atletico Madrid, Villarreal, Deportivo La Coruna in Spagna e del Newcastle in Premier League.

In carriera, il figlio d’arte – suo papà Osvaldo ha giocato con Argentinos Juniors, San Lorenzo, Velez Sarsfield, Racing Cordoba e Talleres – ha giocato in patria anche con il San Lorenzo, proprio come suo padre, primo di concludere la carriera all’Aldosivi.

“Il giorno del risveglio è arrivato. Sono stato immerso in un sogno per 22 anni della mia vita che mi ha dato molto di più di quanto immaginassi. […] Da calciatore ho realizzato tutti i miei sogni. Sono stato felice durante questo viaggio e avrei voluto non finisse mai. Ma purtroppo ha una data di scadenza. Come tutto”.

Acquistato dal Milan per 15 miliardi di lire nel 1999, Coloccini non riuscì a mettersi in mostra. Negli anni successivi fu ceduto in prestito tra San Lorenzo, Alaves, Atletico Madrid e Villarreal, prima del ritorno in rossonero nel 2004. Ma nemmeno la seconda esperienza all’ombra della Madonnina fu fortunata: per Coloccini appena cinque presenze col ‘Diavolo’ tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Coloccini ha vinto con l’Argentina il Mondiale Under 20 nel 2001 e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004 e ha partecipato alla spedizione dell’Albiceleste in Germania ai Mondiali del 2006. In carriera, l’argentino si è laureato tre volte campione in patria: due con il Boca Juniors e una con il San Lorenzo.

