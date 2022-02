Colpaccio del Venezia a Torino

12-02-2022 22:57

Colpo del Venezia di Zanetti a Torino: i lagunari hanno battuto per 2-1 i granata nel terzo anticipo del sabato della 25esima giornata di campionato.

Vittoria pesantissima in chiave salvezza per i veneti, che dopo essere passati in svantaggio (a segno al 5′ Brekalo), hanno ribaltato il risultato con le reti di Haps al 38’e Crnigoj ad inizio ripresa al 46′. Nel finale di partita Belotti pareggia ma il gol è annullato su segnalazione del Var per fuorigioco. Finale nervoso con il rosso ad Okereke e ben 12 minuti di recupero

In classifica il Venezia sale a 21 punti, sorpassando il Cagliari ora terzultimo, mentre il Toro resta fermo al decimo posto a 32 punti.

OMNISPORT