Colpo di scena: Benzema convocato per gli Europei

La notizia calcistica del giorno arriva dalla Francia. Contro ogni previsione, dopo anni di attesa senza speranze, Karim Benzema verrà convocato da Didier Deschamps per partecipare agli Europei del prossimo mese, come principale bomber della Nazionale transalpina.

A lanciare la bomba del ritorno di Deschamps in Nazionale era stato il quotidiano francese Le Parisien, che ha regalato così ai fans transalpini buone notizie in vista del torneo che vedrà la squadra di Deschamps tra le favorite assolute, così da poter conquistare il terzo titolo della sua storia. Ufficialità attesa in serata.

Il 33enne ha giocato l’ultima gara con la Francia nel 2015. Da allora zero possibilità con la Nazionale, fuori dagli Europei del 2016, con la sua rappresentativa nella finale casalinga persa contro il Portogallo, fuori dai Mondiali del 2018 conquistati da Mbappè, Griezmann e connazionali.

Inizialmente, nel 2015, Benzema era stato escluso dalla Nazionale causa inchiesta riguardante una presunta estorsione ai danni del compagno Valbuena. Esclusione che si è protatta nel tempo, divenendo poi gelo tra l’attaccante del Real Madrid e il ct Deschamps, senza possibilità di risolvere la questione.

27 goal e 81 presenze con la maglia della Francia per Benzema, al decimo posto in questa speciale classifica in cui è stato superato negli ultimi anni da Griezmann e Giroud, entrambi alla ricerca della vetta in cui spicca Thierry Henry, marcatore all-time con 51 realizzazioni.

La convocazione di Benzema porta la Francia ad avere una potenza di fuoco senza eguali al mondo, già ora di qualche gradino sopra ogni Nazionale: Mbappè, Griezmann, l’eterno Giroud, ma anche Coman, Dembelè e diversi altri campioni convocati da Deschamps.

A breve, dopo tanta attesa l’ufficialità dei 26 che prenderanno parte agli Europei, in cui la Francia se la vedrà contro la Germania per il primo match: una gara in cui serviranno i migliori. Tradotto, Benzema, mai così letale, mai così decisivo ed essenziale a livello di club.

Davanti ad un grande Euro2020, per Benzema potrebbero a sorpresa aprirsi anche le porte del Pallone d’Oro, che vede attualmente Lewandowski, Haaland, Mbappè e Mahrez tra i maggiori candidati.

OMNISPORT | 18-05-2021 14:32