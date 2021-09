Colpo in extremis dello Spezia a Venezia

Lo Spezia di Thiago Motta ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato battendo nello scontro diretto il Venezia in una partita valida per la quarta giornata di Serie A.

I liguri si sono imposti per 2-1 sui Lagunari: gli ospiti sono passati in vantaggio al 13′ grazie a un bel sinistro dal limite dell’area di Bastoni, ma sono stati raggiunti al 59′ da Ceccaroni, colpo di testa su calcio piazzato di Busio. Allo scadere al 94′ è arrivata la rere di Bourabia, che ha deciso la partita in favore dello Spezia con una splendida conclusione dalla distanza.

Grazie a questi tre punti la squadra di Thiago Motta sale al tredicesimo posto a 4 punti, Venezia quindicesimo a quota 3.

OMNISPORT | 19-09-2021 17:20