Colpo Inter, ora Conte ha un'arma segreta. Ed è boom abbonati

In attesa dei colpi di mercato, l’Inter regala ad Antonio Conte un rinforzo importante per il suo staff: Antonio Pintus. Secondo quanto riporta As, lo stimato preparatore atletico del Real Madrid lascerà i blancos per mettersi agli ordini del tecnico salentino.

Pintus, già preparatore di Juventus, Chelsea, Udinese e Monaco, è stato espressamente richiesto da Conte: lo considera fondamentale per la rifondazione dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Gran lavoratore e professionista, si è messo particolarmente in luce nel suo periodo a Madrid, dove la sua prerazione fisica ha permesso ai blancos di rendere al meglio con Zidane e di dominare in Europa. Inoltre è molto amato e stimato dai giocatori.

Con il suo arrivo si completa lo staff tecnico di Conte: il vice sarà Gianluca Conte, fratello di Antonio, sempre al suo fianco dall’esperienza di Bari in poi, principalmente con compiti di analisi degli avversari. Gianluca Conte sarà assistito da Cristian Stellini e Paolo Vanoli. Gli specialisti della preparazione fisica saranno lo spagnolo Julio Tous e Costantino Coratti, mentre Tiberio Ancora sarà il nutrizionista. Il preparatore dei portieri resterà Adriano Bonaiuti: con lui Handanovic ha reso al meglio in queste stagioni.

L’arrivo dell’ex commissario tecnico della Nazionale ha intanto iniziato a dare i suoi frutti anche per quanto riguarda la campagna abbonamenti, che come scrive la Gazzetta dello Sport è esplosa. Sono già 12mila i tifosi che hanno acquistato il tagliando stagionale, con un +20% rispetto alla stagione 2018. In molti credono che agli ordini di Conte la Beneamata possa veramente lottare per lo scudetto dopo anni difficili.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 12:29