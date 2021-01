Colpo Sampdoria, ecco Torregrossa

Lo si apprende dal sito della Lega di Serie A: è ufficiale il trasferimento di Ernesto Torregrossa dal Brescia alla Sampdoria, dopo che nella giornata di ieri il calciatore aveva svolto le visite mediche.

La formula del trasferimento dovrebbe prevedere un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, con un contratto di quattro anni e mezzo siglato dall’ex attaccante del Brescia.

In questa prima parte di stagione in Serie B, Torregrossa ha disputato 12 partite, siglando 5 goal e 3 assist con la maglia del Brescia. Ottima la sua scorsa stagione in Serie A (con 7 goal e 3 assist)

E proprio per questo la Sampdoria ha deciso di puntare su di lui dopo l’infortunio e l’operazione di Gabbiadini. Torregrossa si andrà ad aggiungere ai vari Quagliarella, Keita e La Gumina nel pacchetto offensivo dei blucerchiati.

OMNISPORT | 11-01-2021 11:37