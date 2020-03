Come si è consumato l'intrigo tra Iannone, De Lellis e Damante

Con Andrea Iannone l’amore è stato breve, ma molto intenso: una convivenza, la vicenda che sta pregiudicando la carriera in MotoGP del pilota e un allontanamento vigoroso. Un addio segnato dal ritorno di fiamma per l’ex Andrea Damante, come vociferano le fonti di Chi? Tra lui e Giulia De Lellis sembra essere nuovamente scoccata la scintilla e come racconta il giornalista Gabriele Parpiglia, i due starebbero addirittura condividendo la quarantena.

L’anticipazione sul nuovo e vecchio amore di Giulia De Lellis

Durante una diretta su Instagram che il giornalista, parlando delle coppie in quarantena, ha detto: “Giulia De Lellis sta facendo una bella quarantena con Andrea Damante“. Un caso nel caso, perché anche Iannone avrebbe deciso di iniziare a frequentare un’altra ragazza (Veronica Burchielli?) dopo la rottura con GDL, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne in grado di scansare Belen, la quale avrebbe avuto una frequentazione a sua volta con il dj veronese.

Una 23enne arguta e appassionata, una autentica realtà social che ha creato un impero costruito sulle solide fondamenta di tutorial e stories e un successo letterario che, in un Paese insofferente alla lettura, era un caso ancora prima della sua uscita in libreria.

Gli indizi sul ritorno di fiamma De Lellis-Damante

Oltre ad essere stati visti in tempi non sospetti a Roma intenti ad acquistare un tablet ad insospettire era stata sia la confessione della De Lellis di sentire ancora qualcosa per l’ex ma anche una diretta Instagram nella quale l’influencer aveva provato a chiamare proprio Damante, senza però riuscire a mettersi in contatto con lui. Che ci sia della vita quotidiana o una sorta di simulazione, quel che rimane è il defollow che sancisce il distacco tra Iannone e la De Lellis. Giulia avrebbe smesso di seguire Iannone sui social. E deciso, così di sancire la rottura. Così è, ai tempi dei social. O, se volete, fino al prossimo post.

VIRGILIO SPORT | 31-03-2020 15:22