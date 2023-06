Como: dopo Fabregas, tenta il colpo Vardy

I lariani inseguono il bomber inglese del Leicester, appena retrocesso nella Championship britannica

19-06-2023 11:05

Il Como vuole continuare a essere assoluto protagonista sul mercato per poi esserlo nel campionato di Serie B. Se l’anno scorso i lariani erano riusciti a portare in riva al lago Cesc Fabregas, in questa estate ci riproveranno con Jamie Vardy, bomber inglese del Leicester, trascinato anche grazie ai suoi gol, sette anni fa, alla conquista della Premier League. La squadra, e insieme a lei anche il suo cannoniere, in questa stagione sono retrocessi in Championship, la seconda serie del campionato inglese. A parlare della possibile trattativa è lariosport.it. Sarà solo un miraggio di inizio estate?