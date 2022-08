26-08-2022 11:00

Un Como a dir poco scatenato. La società lariana continua a stupire tutti sul mercato e si prepara a vivere una stagione da protagonista in Serie B. Fabregas e Baselli a centrocampo, Mancuso e Cutrone in attacco e altri innesti di peso pronti ad arrivare: l’ultimo, chiuso in concomitanza con l’ex Milan, è un jolly per la mediana e la difesa

Paolo Faragò è un nuovo calciatore del Como. Classe 1993, il centrocampista centrale (che nell’ultimo periodo della sua carriera ha spesso giocato da terzino destro) è a caccia di rilancio dopo delle ultime stagioni poco esaltanti. Dalla stagione 2017/18 di proprietà del Cagliari, Faragò ha giocato nel 2022 in prestito al Lecce, dove ha collezionato 8 presenze segnando una rete e contribuendo alla promozione in Serie A dei salentini. Per lui sarà di nuovo Serie B, di nuovo in una squadra di vertice che è pronta a dare spazio alla sua esperienza accumulata in massima serie: Faragò firmerà un contratto fino al 2025.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE