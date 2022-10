10-10-2022 17:52

E’ arrivato il tanto atteso Comunicato della Fia relativo al rispetto del tetto di spesa (145 milioni di dollari) relativo alla stagione 2021: in seguito all’analisi dei documenti finanziari presentati la Federazione internazionale dell’automobile ha considerato “squadre in regola Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Williams e Haas: responsabile di violazione procedurale l’Aston Martin e di violazione procedurale e minore di spesa eccessiva dei regolamenti finanziart la Red Bull“: la Williams aveva integrato già la documentazione e sanato la violazione procedurale con una multa di 25 mila euro.

Non c’è ancora però la sanzione da applicare ai sensi del Regolamento Finanziario: “Tutti i concorrenti – sottolinea la Fia – hanno fornito le informazioni necessarie per valutare la loro situazione finanziaria e agito in uno spirito di cooperazione e buona fede”.

Le sanzioni previste per ‘violazione minore’ del budget cup sono all’interno di un ampio ‘ventaglio’ e vanno dalla reprimenda alla multa, dalla riduzione dei punti nel campionato piloti e/o costruttori alla sospensione da una o più sessioni, dalla limitazione dei test alla riduzione del futuro tetto di spesa.