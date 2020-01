Consigli Fantacalcio 20° giornata: fate la vostra formazione

La 20a giornata del campionato di Serie A segna il giro di boa. Il turno si apre sabato pomeriggio con Lazio-Sampdoria. Tocca poi a Sassuolo-Torino e Napoli-Fiorentina. Il lunch match della domenica vedrà il Milan in cerca di conferme contro l’Udinese. Nel pomeriggio, in campo Lecce-Inter, Brescia-Cagliari e Bologna-Verona. In serata, Genoa-Roma e Juventus-Parma. Lunedì chiude Atalanta-Spal. Molte le gare che sembrerebbero portare bonus facili, attenzione però alle sorprese. Con i nostri consigli cercheremo di suggerirvi i giocatori giusti da schierare e, come sempre, vi auguriamo una buona fortuna e un buon fantacalcio.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 20a giornata

1 – Thomas Strakosha della Lazio. Ha dato una grossa mano ai suoi nella vittoria contro il Napoli. La media del 6.36 lo rende una sicurezza. Da schierare, anche contro una Samp reduce dalla manita rifilata al Brescia.

2 – Pau Lopez della Roma. Nel periodo no della Roma l’estremo difensore spagnolo ha comunque fatto il suo. Nonostante il 3-3 dell’andata, contro un Genoa non pesantissimo in avanti, non dovrebbero esserci sorprese.

3 – Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Con una media ben oltre la sufficienza (6.24), rappresenta una certezza. La sfida di lunedì sera contro la Spal potrebbe regalare il quinto clean sheet stagionale.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Gianluca Mancini della Roma. Il difensore scuola Atalanta sta confermando quanto di buono fatto vedere la passata stagione. Attenzione solo ai malus: già sette ammonizioni e un’espulsione in 17 presenze.

2 – Davide Faraoni del Verona. Dopo un avvio con alti e bassi, l’esterno scaligero sta trovando continuità di rendimento. Il 6.5 di fantamedia con tre sole ammonizioni, due reti e tre assist lo rendono un elemento imprescindibile per tutti i fantallenatori.

3 – Nicolas N’Koulou del Torino. Il roccioso difensore camerunense è una garanzia. Poco avvezzo al malus (solo un giallo in 13 presenze), rappresenta più di una certezza.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Marcelo Brozovic dell’Inter. Ha aperto il poker dell’andata contro il Lecce ma il gol manca dalla quarta giornata. In compenso sono arrivati gli assist: già cinque nella prima metà di stagione.

2 – Miguel Veloso del Verona. Proprio con una sua rete ha fissato il pari all’andata con il Bologna. Il portoghese, in questo periodo, fatica però a trovare la via del gol. La sua buona prestazione contro il Genoa fa ben sperare.

3 – Manuel Locatelli del Sassuolo. Due assist per lui prima dello stop forzato per squalifica e due mesi giocati ad alto livello. Manca ancora il gol, che arrivi proprio contro il Torino?

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Rafael Leao del Milan. Sotto l’ala di Ibrahimovic può crescere molto. I primi segnali si sono già visti nella vittoria contro il Cagliari. Con l’Udinese c’è da riscattare la sconfitta dell’andata, d’obbligo quindi scommettere su di lui.

2 – Rodrigo Palacio del Bologna. Il gol manca dal successo con l’Atalanta alla 16esima. Sprecone e poco fortunato contro il Torino, potrebbe riscattarsi già nella gara interna con il Verona.

3 – Andrea Petagna della Spal. A secco da due turni, è la vera scommessa di giornata. Contro l’Atalanta non sarà facile, ma dopo l’illusorio gol del 2-0 dell’andata l’ex della sfida potrebbe concedere il bis.

SPORTEVAI | 17-01-2020 12:38