Conte: “Kulusevski è stato un grande acquisto”

26-02-2022 22:38

Antonio Conte si gode Dejan Kulusevski, in gol per la seconda volta con la maglia del Tottenham nel 4-0 a Leeds. Il tecnico pugliese dice: “Sono stato molto chiaro quando abbiamo comprato Bentancur e Kulusevski. Ho parlato di giovani, prospetti perfetti per il club, talenti da far crescere. Kulusevski ha 21 anni, è un talento, e in queste quattro partite ha avuto occasioni sempre per segnare. Credo stia dimostrando di essere un prospetto fantastico per il presente e per il futuro. Può diventare un giocatore davvero importante: ha fisico, ha un’ottima tecnica, non ha paura degli avversari e dei loro tackle. È stato un grande acquisto, con Kane e Son, Bergwijn, Lucas Moura, abbiamo un ottimo attacco e sono contento”.

OMNISPORT