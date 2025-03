Conti-Macii bronzo ai Mondiali Boston 2025, perché l'Italia avrà due posti alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

La coppia azzurra più attesa ha bissato il successo ai Mondiali giapponesi del 2023 e si porta avanti in vista del prossimo appuntamento con i Giochi Olimpici

Sarebbe innegabile l’aspettativa nei loro riguardi, dopo quanto raccolto nei precedenti Mondiali di pattinaggio artistico a Saitama (Giappone), e che Sara Conti e Niccolò Macii sono riusciti a confermare senza risparmiarsi sul versante artistico e sportivo conquistando un nuovo bronzo a Boston, nella seconda giornata dei Mondiali di pattinaggio di figura. La medaglia segna un ulteriore evolversi della coppia verso una qualità sempre crescente, elevata dal metodo, dall’applicazione che ha già fruttato un riconoscimento storico per l’Italia in Giappone.

Il bis per Conti-Macii, bronzo a Boston

E che è stato ribadito nella 114ª edizione dei Mondiali sul ghiaccio del TD Garden, impianto polivalente situato a Boston e casa sportiva dei Boston Celtics (NBA), sulla meravigliosa pista di ghiaccio sono scesi Conti e Macii che, superbi nella loro interpretazione, hanno confezionato una esibizione pressoché perfetta sul piano tecnico e sempre accompagnata dall’intensità del loro contributo personale. Un bronzo nelle coppie di artistico, che inorgoglisce entrambe e l’Italia che bissa così il 3° gradino del podio ottenuto nell’edizione 2023 a Saitama (Giappone).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La gioia della coppa premiata a Boston

“Siamo molto contenti di essere sul podio – ha dichiarato Sara Conti dopo la cerimonia di premiazione – abbiamo fatto tanti piccoli errori in parecchi elementi, ma non è semplice pattinare quando la tensione è così alta e dopo gli straordinari esercizi delle altre coppie”.

“Stasera abbiamo realizzato come la parte mentale della competizione sia davvero molto importante – ha aggiunto Niccolò Macii – tante volte mi sento davvero stritolato dalla tensione per la competizione, al punto di dover vomitare prima dell’esercizio. Questo è un aspetto su cui dovremo lavorare per cercare di goderci un po’ di più quello che facciamo ed avere lo spirito giusto per andarci a cercare il successo”.

Facendo qualche conto e cercando di ricapitolare, i due azzurri hanno firmato il 2° punteggio nel programma corto (74,61 punti) e concluso il libero totalizzando a un punteggio di 210,47, distante solamente 0,58 dal loro primato personale.

Fonte: ANSA

Conti e Macii durante la gara, programma corto

Vittoria giapponese quasi a sorpresa

Come nell’edizione iridata 2023, a dominare la gara sono stati ancora una volta Riku Miura e Ryūichi Kihara che hanno centrato ancora il gradino più alto del podio e siamo alla quarta medaglia mondiale consecutiva – oltre ai due ori, vantano anche gli argenti di Montpellier 2022 e Montreal 2024 – battendo tutta la concorrenza con un punteggio complessivo di 219,79.

L’argento se lo prende invece il duo tedesco Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin, favoriti alla vigilia di questi Mondiali e, in effetti, superati di un nulla dai nipponici per soli 0,32 punti (219,47).

Fonte: ANSA

Il podio con la coppia azzurra Conti-Macii

Soddisfazione azzurra anche per Ghilardi e Ambrosini

Discreta prestazione quella firmata da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, che hanno concluso 13esimi e che hanno centrato comunque il miglior risultato iridato della loro carriera, chiudendo con 174,08 punti tra corto e libero, soddisfazione di non poco conto nell’ambito dell’anno che precede l’appuntamento casalingo con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Con quanto raggiunto, e conquistato, sul ghiaccio di Boston, l’Italia festeggia anche in ottica Giochi Olimpici un importantissimo obiettivo conquistato negli Stati Uniti: la Nazionale avrà a disposizione, quindi, due posti nazione – non nominali – in vista delle prossime Olimpiadi invernali.