23-03-2023 11:41

Sara Conti e Niccolò Macii vanno oltre le loro stesse aspettative ai Mondiali di pattinaggio artistico a Saitama (Giappone) e conquistano il bronzo con il punteggio di 208.08, loro personal best. Un bronzo che vale tantissimo per l’Italia: mai nella storia era riuscita a portare una coppia sul podio.

Pattinaggio artistico, Conti-Macii e quel bronzo figlio di una prova perfetta

Il successo di Sara Conti-Niccolò Macii, già terzi dopo lo short program, è stato costruito su una prova praticamente perfetta e che ha saputo conquistare il folto e competente pubblico giapponese. Sulle note del medley tratto dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, Sara Conti e Niccolò Macii hanno realizzato un programma dall’alto valore tecnico: triplo twist inaugurale (livello 4), triplo salchow side by side, tre sollevamenti reverse (livello 4), toe lasso (livello 3) ed axel lasso (livello 3), due salti tripli lanciati loop e salchow.

Le uniche sbavature un turn di Macii al termine della sequenza in parallelo triplo toeloop/doppio axel, diventato un axel semplice. Al termine il punteggio del programma lungo è stato di 134.84 (66.45, 68.19).

Pattinaggio artistico: un bronzo storico, quello di Conti-Macii, per i colori azzurri

Non sono stati gli unici, però a non essere perfetti sulla pista di Saitama. Contraddistinta da una caduta nel triplo rittberger lanciato e da un salchow in parallelo ruotato doppio anziché triplo la prova della coppia nipponica Riku Miura-Ryuichi Kihara, primi dopo lo short program. Per loro 141.44 (70.25, 72.19) di punteggio per un totale di 222.16 (personal best). Determinante per mantenere il gradino più alto del podio il vantaggio che avevano acquisito nello short program sulla coppia statunitense Alexa Knierim-Brandon Frazier. È loro il miglior libero con il punteggio di 142.84 (71.19, 70.65) e un 217.49 finale, che basterà soltanto per la conquista dell’argento.