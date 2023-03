Milano-Cortina 2026, Sala: "Lotterò per portare il pattinaggio da noi"

Il sindaco intende ospitare nella propria città le gare di speed skating dopo la rinuncia di Baselga di Pinè.

22-03-2023 18:32

Mancano ormai meno di tre anni alle Olimpiadi invernali 2026 che si terranno in Italia tra Milano e Cortina. Si sta ancora decidendo dove si disputeranno alcune gare e tra queste c’è di sicuro il pattinaggio di velocità. Si era verificata la possibilità di portarlo a Torino, sede dei Giochi 2006, ma dopo la rinuncia di Baselga di Pinè si è fatto sentire sulla questione Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine di un evento.

Così Sala: “Io non voglio fare polemiche e non le faccio, voglio dire a tutti i milanesi che sto lottando e lotterò per portare lo speed skating a Milano. Non ho nulla contro Torino, ma se loro hanno rinunciato, è naturale che lo si assegni a Milano”. Il sindaco ha poi aggiunto: “È importante che la questione non venga messa sul piano politico. La scelta di Torino di non candidarsi con Milano e Cortina è stata presa da una sindaca, da un consiglio comunale e una parte significativa della cittadinanza”.