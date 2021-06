Copa America, Bolivia-Argentina 1-4: Messi scatenato, Albiceleste prima

Zero problemi. L’Argentina strapazza la Bolivia e si conferma capolista del gruppo A al termine della fase a gironi. Una risposta a distanza al Brasile, che a sua volta ha chiuso in prima posizione, ma nell’altro raggruppamento.

A Cuiabá finisce 4-1 per gli uomini di Scaloni, che fanno valere dall’inizio alla fine il proprio favoritismo contro il fanalino di coda del gruppo, già eliminato prima dell’inizio dell’ultima giornata. Una gara sbloccata dopo 5 minuti dal Papu Gomez, chiusa dopo la mezz’ora da un rigore di Messi (fallo dubbio in area di Diego Bejarano sullo stesso Gomez) e blindata prima dall’intervallo da un lob proprio della Pulga.

La Bolivia ha solo un guizzo d’orgoglio nella ripresa e trova il goal dell’1-3 con Saavedra, già a segno alla prima giornata contro il Paraguay, dopo una bella azione Chura-Justiniano. Ma è un’illusione, perché pochi minuti dopo Lautaro Martinez, appena entrato, firma il poker a porta vuota. Ed è solo Lampe, il portiere boliviano, a evitare un passivo addirittura peggiore.

L’Argentina chiude dunque al primo posto il gruppo A e ai quarti di finale affronterà l’Ecuador. Mentre la debole Bolivia conclude in maniera poco onorevole la propria partecipazione alla Copa America. Come da copione, in fondo.

IL TABELLINO

Bolivia-Argentina 1-4

Marcatori: 5′ Messi (A), 33′ rig. Messi (A), 42′ Messi (A), 60′ Saavedra (B), 65′ Lautaro Martinez (A)

BOLIVIA (4-1-4-1): Lampe; Saavedra (85′ Villarroel), Haquin, Jusino, Fernandez (81′ Wayar); Justiniano; Chura (61′ H. Vaca), R. Vaca, Cespedes (61′ Sagredo), Di. Bejarano; G. Alvarez (61′ Ramallo). Ct. Farias

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Montiel, Pezzella, Lisandro Martinez, Acuña; G. Rodriguez (71′ Paredes), Palacios (71′ Dominguez); A. Correa (64′ Lo Celso), Messi, Gomez (56′ J. Alvarez); Aguero (63′ Lautaro Martinez). Ct. Scaloni

Arbitro: Andres Rojas (Colombia)

Ammoniti: –

Note: –



OMNISPORT | 29-06-2021 07:04