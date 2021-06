Copa America, Ecuador-Perú 2-2: Lapadula da sogno, gol più assist

È la notte di Gianluca Lapadula. Proprio di fronte all’Ecuador, contro cui un paio di settimane fa era diventato il simbolo della resistenza del Perú con un’immagine che aveva fatto il giro del Mondo, l’attaccante del Benevento entra definitivamente nella storia della Nazionale andina. E dalla porta principale.

A Goiania finisce 2-2. Ma gli occhi, e le copertine, sono tutte per Lapadula. Perché è proprio l’italiano di madre peruviana a cambiare le sorti di una partita apparentemente già decisa, con l’Ecuador avanti di due reti all’intervallo e completamente in controllo della partita.

Minuto 49: Lapadula riceve in buona posizione da Cueva e incrocia con il sinistro alle spalle di Galindez, riaprendo la contesa e firmando il 2-1. È il suo primo gol con la maglia del Perú. Minuto 54: sempre Lapadula viene lanciato in profondità da Peña, rientra sul sinistro saltando secco un avversario e serve Carrillo, che davanti alla porta non può proprio sbagliare.

L’Ecuador, come detto, aveva dominato il primo tempo. Era andato avanti con un’autorete di Tapia, goffo nell’intervenire su un centro basso di Estupiñan e nel battere il proprio portiere Gallese. E aveva raddoppiato durante il recupero della prima frazione, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con una zampata ravvicinata di Ayrton Preciado.

Poi, appunto, ecco Lapadula. Gol più assist. E Perú che si porta a casa un punto che gli permette di tenere a distanza proprio l’Ecuador, rimanendo nelle prime quattro posizioni del gruppo B e, dunque, sognando concretamente i quarti di finale.

IL TABELLINO

Ecuador-Perú 2-2

Marcatori: 23′ aut. Tapia (E), 45′ Ay. Preciado (E), 49′ Lapadula (P), 54′ Carrillo (P)

ECUADOR (4-4-1-1): Galindez; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Franco (82′ J. Caicedo), Mendez (81′ Noboa), M. Caicedo, Ay. Preciado (92′ F. Martinez); Diaz (64′ Mena); Campana (64′ Estrada). Ct. Alfaro

PERÚ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Ramos, Callens, Trauco; Tapia, Yotun (93′ Iberico); Carrillo, Peña (78′ Cartagena), Cueva (86′ Araujo); Lapadula (78′ Ormeño). Ct. Gareca

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Ammoniti: Hincapié, Ramos

Note: –



