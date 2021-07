Copa America: la finale va all'Argentina di Messi

Trionfa l’Argentina. E piange il Brasile, vittima di un altro Maracanazo come nel 1950. Al Maracanã finisce 1-0 per l’Albiceleste, che segna nel primo tempo con Angel Di Maria e sfrutta anche la serata poco felice (eufemismo) degli avversari, conquistando così la quindicesima Copa America della propria storia.

Tutti si attendono Neymar e Leo Messi, entrambi alla ricerca del primo trofeo in nazionale. L’eroe di Rio de Janeiro e di tutta l’Argentina è però Di Maria. Che non segnava con la Selección da tre anni, che in questa Copa non è sempre stato trattato da indispensabile (anzi), ma che è riuscito a emergere nella notte più importante di tutte.

Che qualcosa per il Brasile non funzioni, lo si intuisce sin da subito. I padroni di casa faticano a costruire gioco e occasioni da goal. L’Argentina, invece, quando ha la palla giusta è letale: lancio dalle retrovie di De Paul, Renan Lodi buca completamente l’intervento e Di Maria uccella Ederson con un lob imparabile.

Il primo tempo scorre così, tra un mezzo brivido provocato da Messi, un’immensità di falli da una parte e dall’altra e nessun segnale da parte della Seleção. Emiliano Martinez, per dire, fino all’intervallo non deve mai sporcarsi seriamente i guanti.

Il Brasile si sveglia nella ripresa. E qualcosa inizia a creare. Soprattutto con Richarlison, che prima si vede annullare la rete del pareggio per un suo precedente fuorigioco, poi spara da buona posizione addosso ai guanti di Martinez.

Ma la nazionale di Tite si spegne sul più bello. L’Argentina difende il vantaggio, si chiude bene, rischia qualcosa con Gabigol ma sfiora il raddoppio con Messi (incredibile indecisione davanti a Ederson). E alla fine si porta a casa il trionfo. Il quindicesimo nella propria storia, come l’Uruguay. E in casa dei rivali di sempre. Una goduria.

IL TABELLINO

Argentina-Brasile 1-0

Marcatori: 22′ Di Maria

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Romero (79′ Pezzella), Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes (54′ G. Rodriguez), Lo Celso (62′ Tagliafico); Messi, L. Martinez (79′ N. Gonzalez), Di Maria (79′ Palacios). Ct. Scaloni

Brasile (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi (76′ Emerson); Paquetá (76′ Gabigol), Casemiro, Fred (46′ Firmino); Everton (62′ Vinicius Junior), Neymar, Richarlison. Ct. Tite

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Ammoniti: Fred, Paredes, Lo Celso, De Paul, Renan Lodi, Paquetá, Otamendi

Note: –

OMNISPORT | 11-07-2021 08:02