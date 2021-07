Copa America, Uruguay-Colombia 0-0 (2-4 d.c.r.): super Ospina vale la semifinale

La terza semifinalista della Copa America 2021 è la Colombia. L’Uruguay, invece, torna mestamente a casa. Come in Perú-Paraguay, a Brasilia servono i calci di rigore per sbrogliare la matassa di un pareggio. Che non è il 3-3 di 24 ore fa, ma uno 0-0 completamente diverso.

La gara è tutt’altro che entusiasmante. Come lo sono state, a dire il vero, anche le prestazioni di Uruguay e Colombia durante la fase a gironi. Tanto equilibrio, tanta paura di scoprirsi, poche occasioni vere per far male, da una parte e dall’altra.

Un tiro-cross di Borré che spaventa Muslera, un altro tiro-cross di Nandez tolto dalla porta da Ospina. Poca roba. Le palle-gol migliori capitano a Duvan Zapata, una nel primo e una nel secondo tempo: il centravanti dell’Atalanta ci prova col sinistro e poi di testa, trovando in entrambi i casi il corpo di Muslera tra sé e la porta.

Ai rigori sbagliano Gimenez e Viña, che si fanno ipnotizzare da un super Ospina. La Colombia, invece, non fallisce mai. In semifinale approdano dunque i cafeteros, che pur senza lo squalificato Cuadrado avanzano nel proprio percorso: ora, con lo juventino in campo, sfideranno l’Argentina, che ha superato per 3-0 l’Ecuador.

IL TABELLINO

Uruguay-Colombia 0-0 (2-4 d.c.r.)

Marcatori: –

Rigori: Zapata goal, Cavani goal, D. Sanchez goal, Gimenez parato, Mina goal, Suarez goal, Borja goal, Viña parato

URUGUAY (4-3-1-2): Muslera; Nandez, Gimenez, Godin, Viña; Vecino, Valverde (80′ Caceres), Bentancur; De Arrascaeta (68′ Torres); Suarez, Cavani. Ct. Tabarez

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Borré (87′ Borja), Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Muriel (67′ Chará). Ct. Rueda

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Ammoniti: Godin

Note: –



OMNISPORT | 04-07-2021 08:45