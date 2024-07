Coppa America: show Shakira per finale Argentina-Colombia fa infuriare ct Nestor Lorenzo

Il Ct della Colombia critico con la decisione di far cantare la superstar sudamericana nell'intervallo della gara con l'Argentina, ennesima polemica

Non bastavano le polemiche sullo stato dei campi di gioco, sugli interventi del VAR per le immagini da girone dantesco della semifinale tra Uruguay e Colombia con la maxirissa sugli spalti: un’altra critica si è aggiunta alla Coppa America, giunta all’atto conclusivo con la finale di questa notte tra Argentina e Colombia. L’intervallo della gara durerà 25 minuti, dieci in più rispetto al solito, per il previsto show dell’artista colombiana Shakira. Ciò ha provocato una denuncia da parte dell’allenatore argentino della Colombia, Néstor Lorenzo, durante la conferenza stampa di vigilia.

I precedenti di Shakira con lo sport

Il legame tra Shakira e il mondo dello sport ha radici profonde. Infatti, nel 2006 e nel 2014 l’artista si è esibita alla finale dei Mondiali di calcio, mentre nel 2010 la cantante ha lanciato Waka Waka (This Time for Africa) come inno dei Mondiali. Inoltre, si ricorda l’esibizione straordinaria, in coppia con Jennifer Lopez, all’Halftime Show del Superbowl 2020 ma stavolta pare che la sua presenza non sia gradita.

L’ironia del ct della Colombia su Shakira

“Per quanto riguarda lo spettacolo, spero che vi piaccia. Shakira è una grande artista…”, ha esordito ironicamente il tecnico colombiano in conferenza stampa. E ha continuato: “Non capisco proprio che l’intervallo sia più lungo a causa del concerto. Capisco che avremo 25 minuti per far riposare di più i giocatori. Ma se c’è un cambiamento delle regole, ciò influisce su entrambe le squadre”. L’allenatore argentino, che ha giocato tra gli altri nel Boca e ed era nella finale del ’90 con la Nazionale, ha attaccato l’organizzazione. “Se uscivamo dal tunnel per rientrare in campo dopo 16’ ci multavano. Adesso possiamo uscire dopo 25′ in Coppa America. Non capisco…” .

Il motivo per cui la finale durerà 25 minuti è dovuto ai tempi di allestimento del recital di Shakira. Ci vorranno 7′ per montare il palco, altri 7′ per smontarlo, 6′ per l’esibizione di Shakira. I restanti 5′ per arrivare ai 25′ riguardano il viaggio delle due squadre, andata e ritorno, verso gli spogliatoi.

La commozione di Nestor Lorenzo nel ricordo della madre

Nestor Lorenzo è poi tornato a parlare di calcio ed ha analizzato anche cosa può succedere nello sviluppo della partita finale di Coppa America. “Siamo due squadre abbastanza simili ma noi abbiamo fame. La verità è che dobbiamo essere la migliore Colombia per battere i più forti di tutti”.

Lorenzo è diventato un po’ malinconico parlando di un aspetto intimo. Il quotidiano sportivo Olé ha fatto un giro a Villa Celina, il quartiere occidentale della periferia di Buenos Aires dove Lorenzo è cresciuto fino a diventare calciatore professionista ed ha intervistato la madre del ct: “Mia madre ha 87 anni, Luisa, e mi portava su tre autobus per andare a Lanús o Argentinos e sempre sulla panchina del circolo del quartiere. La mia vecchia signora è un’icona del quartiere. Ha fatto piangere di emozione tutto il quartiere, per quello che ha detto e mi ha commosso tanto”.

Coppa America, finale Argentina-Colombia

Alle ore 02:00 italiane del 15 luglio 2024 andrà in scena l’ultimo atto della Coppa America: la finale Argentina-Colombia. In caso di vittoria per Messi e compagni sarebbe il terzo titolo consecutivo (record per un paese sudamericano); per i colombiani, invece, la sconfitta non arriva da 28 gare consecutive. Quello che è sicuro è che dopo la finale tra Argentina e Colombia, ‘El Fideo’ Angel Di Maria lascerà la nazionale albiceleste. Riguardo la Colombia, invece, James Rodriguez ha dimostrato di essere ancora al top della condizione (i giornali sudamericani parlano di un suo apparente ringiovanimento di dieci anni): in 5 partite è stato per 4 volte ‘uomo partita’ con 1 gol e 6 assist.