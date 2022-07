Coppa d'Africa femminile: prima vittoria storica del Sudafrica

24-07-2022 14:19

Il Sudafrica ha conquistato la sua prima Coppa d’Africa femminile con una vittoria per 2-1 sul Marocco, padrone di casa, nella finale che si è giocata nella serata di ieri.

Hildah Magaia ha segnato due volte da distanza ravvicinata nell’arco di otto minuti del secondo tempo a Rabat, prima che Rosella Ayane si facesse rimontare all’80° minuto.

Il Sudafrica si era classificato secondo in cinque precedenti occasioni, compresa l’ultima edizione del 2018, questa volta non ha fallito ed è stato in grado di trovare la vittoria in questa importantissima competizione, tra l’altro a una folla immensa per il calcio africano femminile, ben 52.000 spettatori presenti allo stadio di Rabat, in Marocco.

Il Marocco, per la prima volta finalista, si unirà al Sudafrica nella Coppa del Mondo femminile del prossimo anno, insieme alle semifinaliste Nigeria e Zambia.