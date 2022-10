Coppa Davis 2022: le ambizioni del Canada

28-10-2022 10:48

Tra poco meno di un mese si alzerà il sipario sulle fasi finali della Coppa Davis. Tante le nazionali in corsa per vincere e che si daranno battaglia a Malaga per alzare al cielo l’ambito trofeo, ma c’è una di queste che potrebbe farlo per la prima volta assoluta nella sua storia. Il Canada infatti, si presenta con grandissime ambizioni in Spagna e al momento potrebbe davvero essere una, se non la principale, favorita per la vittoria finale.

Il Canada ha un grande trascinatore in queste ultime settimane che corrisponde a Felix Auger-Aliassime, che ha appena vinto consecutivamente il torneo di Firenze e quello di Anversa ed è nei quarti di finale anche a Basilea. Una striscia di dieci successi di fila, l’ultimo dei quali contro il serbo Miomir Kecmanovic, spazzato via dal campo con un perentorio e clamoroso 6-0 6-1.

Sul cemento di Malaga sicuramente Auger-Aliassime sarà un avversario durissimo da affrontare ed inoltre il canadese ha anche appena battuto Carlos Alcaraz in Coppa Davis, nella prima con la maglia della Spagna per il numero uno del mondo. Il Canada però non è solo Auger-Aliassime, ma anche Denis Shapovalov. Il numero diciannove del mondo si è ritrovato dopo alcuni mesi complicato e nelle ultime settimane ha ottenuto svariati risultati importanti.

Il Canada sogna di tornare a giocare una finale di Coppa Davis come nel 2019, quando perse dalla Spagna di Rafael Nadal. In quella occasione erano presenti Auger-Aliassime e Shapovalov, anche se entrambi ancora un po’ acerbi. Questa volta potrebbe essere quella buona.