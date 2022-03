Coppa Davis: Musetti porta l'Italia alle fasi finali, battuta la Slovacchia

05-03-2022 22:40

Uno straordinario Lorenzo Musetti, all’esordio assoluto in Coppa Davis, dimostra di avere le stimmate del potenziale fuoriclasse e nel singolare decisivo del match contro la Slovacchia a Bratislava batte Norbert Gombos col punteggio di 6-7 6-2 6-4 e porta l’Italia alle fasi finali della competizione sportiva a squadre più antica del mondo.

Un Musetti che ha sfornato una quantità impressionante di colpi vincenti, specialmente col rovescio, e alla fine ha avuto ragione di un avversario più indietro di lui in classifica, 110 contro 57, ma molto più esperto, essendo un classe 1990, mentre Musetti ha compiuto 20 anni solamente l’altro ieri. Per i prossimi anni, con Sinner e Musetti, l’Italia maschile può davvero sognare in grande.

Nessun break nel primo set ma Gombos, dopo aver salvato una palla break nel primo, lunghissimo game, ha due set point sul 5-4 ma Musetti glieli annulla. Lo slovacco nel tie-break vola subito sul 5-0 e lo chiude sul 7-3. Nel secondo set altro game lunghissimo, il secondo, su servizio di Gombos, con tanto di palla break salvata, ma poi Musetti fa il break nel quarto game e poi ancora nell’ottavo allungando la partita al terzo set.

L’ultimo parziale è il più emozionante: Musetti va sul 3-0 con un break, sembra fatta e invece Gombos, sospinto dal tifo del pubblico, recupera sul 3-3, ma sul 5-4 il prodigio di Carrara si conquista due match point e chiude subito sul primo, dopo oltre due ore e un quarto di gioco, con un passante che viene deviato in maniera decisiva dal nastro.

