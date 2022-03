Coppa Davis: Sinner riporta l'Italia in parità contro la Slovacchia

05-03-2022 19:39

Uno Jannik Sinner molto maturo e sempre più concreto riporta l’Italia in parità nella sfida di Bratislava contro la Slovacchia per accedere alle fasi finali della Coppa Davis. 2-2 il punteggio con il 20enne di Sesto Pusteria che ha battuto Filip Horansky per 7-5 6-4 in un’ora e mezza di gioco.

Come ieri contro Lorenzo Sonego lo slovacco, numero 203 del mondo, 192 posizioni più sotto di Sinner, parte fortissimo andando sul 3-0 con un break di vantaggio conquistato nel secondo game, ma Jannik nel quinto gioco lo recupera, poi, dal 4-5, infila cinque giochi consecutivi andando sul 7-5 2-0.

Sinner non perde più il break di vantaggio, anzi, in tutto il secondo set cede solo tre punti sulla propria battuta. Ora tutto è nelle mani di Lorenzo Musetti, che giocherà al posto di Lorenzo Sonego nel singolare decisivo contro Norbert Gombos.

OMNISPORT