Coppa Davis, Volandri: "Abbiamo scritto una pagina di storia"

L'arrivo del capitano della squadra italiana di tennis a Fiumicino

27-11-2023 18:25

“Abbiamo scritto una pagina di storia. L’abbiamo tanto sognata, voluta. Tante le difficoltà che abbiamo dovuto fronteggiare, una squadra giovanissima, un traguardo raggiunto forse anche più velocemente di quanto ci aspettassimo. Siamo veramente orgogliosi”. Così Filippo Volandri, al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino, dopo il trionfo contro l’Australia che ha permesso il ritorno in Italia della Coppa Davis dopo 47 anni. Il capitano non giocatore della nazionale italiana di tennis ha poi aggiunto: “Questa è la vostra Coppa. La dedico a tutti voi, alla mia famiglia e a tutte le persone che l’hanno voluta”. E sull’incontro con il capo dello Stato, ha chiarito: “Stiamo trovando la data giusta per poter andare tutti dal presidente Mattarella, per noi è un orgoglio e un onore”. (ServizioDi Telenews)