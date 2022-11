25-11-2022 15:41

Nella prima gara di sci di fondo in Coppa del mondo, Johannes Hoesflot Klaebo si è confermato un grande nel suo sport: il norvegese ha dominato ancora in Finlandia, stavolta facendo il vuoto fin dalla metà del percorso. E pensare che era in dubbio nei giorni scorsi.

La sprint di Ruka al femminile invece è di Emma Ribom, 24enne alla prima affermazione nel massimo circuito internazionale della carriera.