Coppa Italia 2021-2022, Cagliari-Cittadella: le probabili formazioni

15-12-2021 09:12

Alla Sardegna Arena va in scena il match di Coppa Italia, Cagliari – Cittadella. Calcio d’inizio previsto per le ore 18.00: la vincitrice di questa partita approderà agli ottavi di finale e troverà sul proprio cammino il Sassuolo.

La testa è sicuramente più rivolta al campionato dove i sardi occupano la penultima posizione in classifica. Oggi tuttavia, non si può prendere il match sottogamba, nonostante mister Mazzarri debba fare a meno di parecchi giocatori. Probabile che il tecnico rossoblù dia spazio dal primo minuto a Bellanova in difesa, Oliva a centrocampo e Pavoletti in attacco.

Il Cittadella di mister Gorini arriva a questa sfida con il Cagliari dopo aver eliminato il Monza per 2-1. I veneti sono in zona play-off nel campionato di Serie B, al 7 º posto in classifica. Il campionato è ancora lungo ma sicuramente la squadra veneta è tra le più in forma della serie cadetta, essendo imbattuti da sette partite (quattro vittorie e tre pareggi).

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (3-5-2) : Radunovic; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Oliva, Marin, Grassi, Lykogiannis; Keita Balde, Pavoletti. All. Mazzarri

Cittadella (4-3-1-2) : Kastrati; Mattioli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Beretta. All. Gorini

OMNISPORT