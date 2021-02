Coppa Italia: semifinali, partite in tv | Dove vedere Inter-Juve

Le semifinali di Coppa Italia 2020-21 vedono di fronte Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. Le partite si giocano su un doppio turno andata-ritorno. Si comincia con l’attesissima Inter-Juve e in giorno dopo tocca a Napoli-Atalanta. 7 giorni dopo gare a campi invertiti con le regole di passaggio del turno tipiche delle competizioni a eliminazione diretta.

Arrivano quindi al momento cruciale 4 delle 7 squadre leader del campionato. Mancano all’appello solo il Milan, eliminata in modo rocambolesco dai cugini dell’Inter ai quarti e le due squadre romane Roma e Lazio uscite rispettivamente contro lo Spezia dopo una serie di pasticci e contro l’Atalanta ai quarti di finale.

La prima partita di semifinale in programma è Inter-Juve ed è, manco a dirlo, il match più atteso e pieno di aspettative. Si affrontano le due vere rivali del calcio italiano che, c’è da giurarsi si contenderanno punto a punto anche lo scudetto. In questa sorta di finale anticipata, la partita nella partita anche tra allenatori: da un lato Conte, di sangue bianconero, una vita alla Juve, l’allenatore che ha riportato lo scudetto a Torino dopo Calciopoli e ha avviato un ciclo eccezionale (ancora aperto tra l’altro…) contro Pirlo che da giocatore ha vinto tutto con il Milan, che con la Juve ha vissuto una seconda giovinezza (proprio con Conte in panchina) e che all’Inter è stato solo di transito cacciato dopo poche partite incolori. E poi l’altro grande ex in tribuna: quel Beppe Marotta che sta dando una nuova anima all’Inter dopo aver ricostruito da zero la Juve, mentre in campo il guerriero Vidal che ha la Juve tatuata sul corpo e non rinnega mai il suo passato, con grande irritazione dei suoi nuovi tifosi.

Ma la Coppa Italia è un obiettivo comunque importante per entrambe, è un “titulo” e nessuna della due squadre andrà in campo con le riserve tanto per onorare l’impegno. Quindi c’è da giurare che oltre all’impegno sul campo e, da parte della Juve, la voglia di cancellare l’umiliante 2-0 del campionato, le due grandi del calcio italiano metteranno il loro undici migliore al netto di infortuni e squalifiche. Ecco dunque le probabili formazioni:

Le probabili formazioni di Inter-Juve di Coppa Italia

L’Inter sicuramente farà a meno del suo bomber Lukaku, squalificato dopo il fattaccio del derby nel testa a testa con Ibrahimovic e il funambolico Hakimi. Quindi probabile ricorso alla formazione tipo con Darmian al posto del marocchino e Sanchez in avanti a far coppia con Lautaro. Ma adesso Conte ha il problema di abbondanza: come fa a tenere fuori Eriksen dopo le ultime buone prestazioni e soprattutto l’enorme simpatia che ha presso il popolo nerazzurro?

La Juve potrebbe far rifiatare Cristiano Ronaldo, che a Genova non è apparso particolarmente brillante e nessuna speranza di vedere in campo anche Dybala. Tuttavia Pirlo sembrerebbe propenso a un tandem offensivo CR7-Kulusevski con l’appoggio di Chiesa. Morata pronto a subentrare. Niente da fare per Ramsey.

INTER

Handanovic;

Skriniar, De Vrij, Bastoni;

Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young;

Sanchez, Lautaro.

All. Conte.

Buffon;

Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro;

Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie;

Kulusevski, Ronaldo.

All. Pirlo.

Arbitri di Inter-Juve di Coppa Italia

L’arbitro di Inter-Juve è il signor Calvarese di Teramo, coadiuvato dai guardalinee Carbone e Peretti. Il quarto uomo sarà Massa di Imperia e al Var ci sarà Irrati.

Dove vedere Inter-Juve semifinale di Coppa Italia in tv e streaming

Inter-Juve di Coppa Italia si gioca martedì 2 febbraio 2021 allo stadio San Siro di Milano con inizio alle ore 20.45. Inter-Juve è trasmessa in diretta tv da RaiUno. Per fruirla in streaming: Raiplay.

Dove vedere in tv le partite delle semifinali di Coppa Italia: Inter-Juve, Napoli-Atalanta

Questo il quadro completo della partite delle semifinali di Coppa Italia 2020-21. Data, ora e tv che trasmette la partita in diretta.

Partita Quando A che ora Tv Inter-Juventus 2-feb 20:45 RaiUno Napoli-Atalanta 3-feb 20:45 RaiUno Juventus-Inter 9-feb 20:45 RaiUno Atalanta-Napoli 10-feb 20:45 RaiUno

VIRGILIO SPORT | 01-02-2021 16:00