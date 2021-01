Coppa Italia, Ibrahimovic e Lukaku fermati per un turno

Nessuna stangata e nessun provvedimento particolare. Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku sono stati squalificati per un turno in Coppa Italia, così come previsto dal regolamento.

Lo si evince dal comunicato con il quale il Giudice Sportivo ha annunciato le sue decisioni legate a quanto accaduto nel match che si sono disputati nel corso dei quarti di finale.

L’attaccante svedese del Milan è stato fermato per una partita poiché espulso. “Doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

L’attaccante belga dell’Inter è stato invece fermato poiché, già diffidato, a subito un’ammonizione. “Per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione)”.

Il durissimo faccia a faccia che i due hanno avuto nel corso delle battute finali del Derby, non ha portato quindi ad ulteriori conseguenze, anche se i ‘gialli’ che entrambi hanno meritato sono poi risultati pesanti.

Escluse quindi le maxi squalifiche che alcuni avevano immaginato. Negli atteggiamenti di entrambi non è stato rilevato nulla di più che un comportamento non regolamentare.

Lukaku sarà costretto a saltare la semifinale d’andata contro la Juventus, al pari del compagno di squadra Hakimi.

Fermati per una gara anche Palomino dell’Atalanta (salterà la sfida di andata contro il Napoli) e Kessié del Milan.

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo:

SQUALIFICATI PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ESPULSI

Ibrahimovic (Milan)

Palomino (Atalanta)

NON ESPULSI

Hakimi e Lukaku (Inter)

Kessié (Milan)

OMNISPORT | 29-01-2021 13:13