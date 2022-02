Coppa Italia, il percorso dell'Olimpia parte dalla sfida a Sassari

15-02-2022 16:36

Parte domani la Coppa Italia di Basket 2022 che si giocherà su cinque giorni a Pesaro. Debutto così per l’Olimpia, testa di serie numero uno che affronterà Sassari. Squadra incontrata spesso anche in coppa Italia e nelle finali del 2015 a Desio e nel 2017 a Rimini con una vittoria per parte.

Sfida dal sapore importante per l’assistente allenatore di Ettore Messina, Gianmarco Pozzecco fino alla scorsa stagione sulla panchina dei sardi.

È proprio l’ex giocatore a presentare il match: “Sassari è una squadra che nelle ultime uscite ha giocato bene, che con Gerald Robinson ha trovato il playmaker giusto, quello che crea vantaggi per sé stesso e per i compagni. Con lui hanno trovato una quadratura come squadra dalle caratteristiche molto precise. Dovremo fare grande attenzione, oltre che a Robinson, ai loro grandi tiratori come Bendzius, Kruslin, Gentile che rappresentano con Burnell la vecchia guardia della squadra. Noi ci siamo preparati con dedizione, siamo consapevoli dello status di testa di serie numero 1, ma anche delle difficoltà nascoste in una qualsiasi gara di Coppa Italia, soprattutto la prima”.

Le scarpette rosse arrivano al match con 12 vittorie su 14 incontri in questo inizio d’anno. Ancora assenti Shavon Shields e Dinos Mitoglou.

