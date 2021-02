Coppa Italia, Napoli e Atalanta in bianco: tutto rimandato al ritorno

E’ terminata 0-0 la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta allo stadio Maradona. I bergamaschi creano più occasioni ma non sono concreti, resiste bene in difesa ma non brilla in attacco la squadra di Gattuso: appuntamento tra una settimana per la partita di ritorno al Gewiss Stadium.

LA GARA

Più Atalanta nel primo tempo allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Gasperini fa la partita e crea diverse occasioni gol, alcune nitide con Muriel, Toloi e Zapata. I partenopei pensano soprattutto a difendersi dalle incursioni orobiche e faticano a farsi pericolosi dalle parti di Gollini.

Nella ripresa il copione è lo stesso del primo tempo: l’Atalanta tiene palla e cerca di mettere in difficoltà i padroni di casa con continue verticalizzazioni, mentre il Napoli resta confuso in fase offensiva. Gattuso al 66′ inserisce Petagna per Politano e Elmas per l’infortunato Demme, fuori per un colpo alla testa. Poi Ringhio dà spazio anche a Zielinski per Insigne.

Rispetto alla prima parte di gara i bergamaschi trovano meno spazi: al 73′ Gasperini opta per rivoluzionare l’attacco, mettendo in campo Pasalic e Ilicic per Muriel e Pessina. Ritmi bassi nel finale di gara: all’87’ il Napoli ha una chance sugli sviluppi di un corner, Koulibaly spedisce a lato di testa.

OMNISPORT | 03-02-2021 22:44