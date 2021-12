Coppa Italia, Udinese a valanga sul Crotone: ora la Lazio agli ottavi

14-12-2021 20:16

Tutto troppo facile per l’Udinese di Gabriele Cioffi, che nei sedicesimi di finale di Coppa Italia si sbarazza agilmente del povero Crotone con un 4-0 perentorio alla Dacia Arena di Udine. L’Udinese passa in vantaggio al 20′ con Pussetto su assist di Success. 8′ più tardi il raddoppio friulano: De Maio stacca di testa da calcio d’angolo e firma il 2-0.

Un calcio di rigore di Success prima dell’intervallo fissa il risultato sul 3-0, poi nella ripresa ancora con Pussetto, che dal limite dell’area trafigge Saro e segna il 4-0 finale.

Queste le parole nel dopo-partita di un soddisfatto Cioffi.

“Oggi la squadra ha avuto un grande impatto su una partita non scontata, Samardzic in particolare ha messo in mostra il suo talento oggi e ha anche mostrato un netto miglioramento su alcune carenze che lui stesso ammette di avere. Ho avuto risposte importanti da tutti e sono felice anche per Nacho Pussetto, ho avuto molte conferme e diversi segnali incoraggianti, ma la cosa che mi è piaciuta di più è l’atteggiamento che ho visto dall’intera squadra”.

Negli ottavi di finale ora l’Udinese dovrà affrontare la Lazio di Sarri.

OMNISPORT