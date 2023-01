Coppa Italia Women – Cittadella attende la Juve, dirige Caldera

04-01-2023 21:30

Tocca alla Coppa Italia women prendersi la scena con il match tra Cittadella e Juventus. Fischio d’inizio alle ore 14.30 di giovedì 4 gennaio presso lo stadio Tombolato solitamente teatro delle sfide maschili della squadra veneta.

Le Colantuono girls al momento stanno stupendo tutti in serie B e azzarderanno il colpaccio contro quella che è a tutti gli effetti una corazzata, ma anche la detentrice in carica del titolo. La città sembra stia rispondendo in massa all’invito di andare allo stadio, nonostante il match si disputerà di giovedì pomeriggio ci si aspetta un’ottima affluenza,

L’Aia, inoltre, ha deciso di designare Mattia Caldera alla direzione arbitrale, il fischietto di Como sarà spalleggiato dagli assistenti Gianluca Scardovì di Imola e da Nidaa Hader di Ravenna.