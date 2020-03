Coronavirus, Olimpiadi di Tokyo 2020: decise le nuove date

Le Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate a causa della pandemia di Coronavirus, si terranno dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Dopo le anticipazioni dei media giapponesi, è arrivata la conferma da parte del presidente del comitato organizzatore dei Giochi Yoshiro Mori.

Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo hanno trovato l'accordo: la manifestazione a cinque cerchi si terrà quasi un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto, dato che le prime date di Tokyo 2020 erano dal 24 luglio al 9 agosto.

Nelle scorse settimane si era teorizzato anche di gareggiare in autunno, o in primavera, ma alla fine ha prevalso la linea delle leghe private degli sport più popolari, che temevano la concorrenza in tv dei Giochi.

Le Paralimpiadi inizieranno il 24 agosto e proseguiranno fino al 5 settembre, mantenendo lo stesso spazio.

Lo slittamento deciso oggi stravolge chiaramente i piani di sport come il nuoto e l'atletica leggera: i Mondiali previsti per il 2021 saranno inevitabilmente spostati.

SPORTAL.IT | 30-03-2020 14:47