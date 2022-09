Costi energia, basket e volley lanciano l’allarme

14-09-2022 15:55

È una richiesta d’aiuto seria e immediata quella che LegaBasket e Lega Pallavolo Serie A hanno lanciato al Governo per far fronte alle difficoltà che stanno nascendo dai costi dell’energia dei palazzetti italiani.

“Molte nostre Società negli anni hanno cercato di adeguare gli impianti, modificando luci e sistemi termici per abbattere al minimo i consumi. Ma nemmeno nei palasport più “green” si riuscirà a contenere a sufficienza il peso delle bollette, macigni per i Club che devono illuminare e riscaldare strutture forzatamente enormi” hanno denunciato in coro i presidenti Umberto Gandini e Massimo Righi.

“Se i costi sono forse affrontabili nelle giornate di incasso, diventano semplicemente folli nella gestione settimanale. Per questo abbiamo davvero bisogno dell’aiuto del Governo a sostegno della nostra attività” hanno proseguito i massimi dirigenti delle due prime leghe di basket e volley auspicando un rapido intervento delle autorità.